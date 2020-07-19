Синьцзян «в осаде». Новая вспышка Covid-19 в Уйгурских владениях

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19 июля 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Ещё в апреле в КНР вовсю праздновали победу над коронавирусной инфекцией. Во всяком случае, так всему миру говорили местные СМИ. «Корону удалось остановить», - гласили надписи в китайских газетах, «Спасибо нашим медикам». Однако критики вовсю разносили подобные заявления, утверждая, что никакой победы не было.

Проходили сведения о том, что Си Цзиньпин возобновил работу всех предприятий и снял карантин лишь ради экономического подъёма. Инфекция вероятно никуда не уходила и продолжала распространяться. К тому же совсем неизвестно, сколько именно заболевших находится на территории КНР. По официальным данным, в Китае сейчас 85 314 инфицированных. Больше 80 000 уже выздоровели. 4644 пациента скончались от осложнений. Но возможно эти цифры недостаточно точны.

Сейчас коронавирус распространяется по Китаю снова. В Пекине уже объявляли экстренную ситуацию из-за новой эпидемии. В Уйгурских владениях положение далеко не лучшее. Почти все рейсы аэропортов города Урумчи в Синьцзянском округе были отменены из-за очередной волны заболеваний. Городские власти уже ввели чрезмерно строгие карантинные меры. Многие пользователи соцсетей сообщают о запретах на перемещение в другие города. Им также воспрещается покидать собственные дома. 16 июля коронавирус в Урумчи был зарегистрирован у 24-летней девушки. Её состояние посчитали тяжёлым и сразу же доставили в городской изолятор. Перед этим она успела пообщаться, как минимум, с тремя людьми. У знакомых инфицированной тоже обнаружили коронавирус. Болезнь пока протекает в бессимптомной форме. Люди очень напуганы вспышкой «ковида» и сообщают о том, что ситуация может быть куда более серьёзной. Скрытность всегда была свойственна китайским властям. Не исключено, что заболевших в Синьцзяне намного больше, чем сказывается в официальной статистике.

В Урумчи уже приостановили работу метро. Было принято решение и об ограничениях в передвижении наземного общественного транспорта. В магазинах уже начинается настоящая чехарда. Правительство утверждает, что продуктов хватит на всех жителей округа, и не следует предаваться панике. Однако в Синьцзяне давно не привыкли доверять властям из КНР. Местные уйгуры слишком часто подвергаются дискриминации со стороны правительства Си Цзиньпина. Об этом не раз сообщали иностранные СМИ, включая американские источники.