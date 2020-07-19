Минздрав Хабаровского края определил рост числа заразившихся коронавирусом в Хабаровске

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Статистка по COVID-19, Хабаровский край, фото: facebook.com/minzdravkhabkrai

Минздрав Хабаровского края зарегистрировал рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Хабаровске после того, как там начались ежедневные несанкционированные митинги в поддержку арестованного главы региона Сергея Фургала.

17 июля в ходе акции министр здравоохранения края Александр Витько обратился к участникам акций, предупредив их о мерах безопасности. Он пытался убедить людей, в том, что массовые акции способствуют распространению коронавируса и объяснить в чем, опасность инфекции COVID-19.

Сегодня акции возобновились в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и во Владивостоке. Из сообщения минздрава стало известно, что за сутки в крае зарегистрировано 102 новых случая заболевания среди жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, нескольких районов края. Среди заболевших большинство - в возрасте от 18 до 65 лет.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 6 088 случаев заболевания. 49 пациентов умерли. В настоящее время на лечении находятся 2 838 человек, из них 36 - в тяжелом состоянии на ИВЛ.

На сегодняшний день в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий до 7 августа.

В пятницу, 18 июля, на заседании краевого оперативного штаба обсуждались меры по возвращению более жестких ограничительных мер в регионе.