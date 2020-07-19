Глава МИД Латвии: Россия пытается переписать историю стран Балтии
19 июля 2020, 09:50[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Много разговоров в Латвии было вызвано сообщением посольства России о том, что в 1940 году Латвия легитимно вступила в СССР. По данному поводу министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич высказался конкретно…
По мнению главы МИД Латвии, подобные «выходки» - вполне осознанная стратегия Москвы.
«Посольство России в Латвии, как и посольство в Эстонии руководствуется инструкциями, установками. Это все, в большей степени, направлено на то, чтобы оправдать современную внешнюю политику и, возможно, подготовить почву для акций внешней политики в будущем. Тут мы можем говорить о разделе сфер влияния, говорить о каких-то особо существенных интересах. Аннексировать и оккупировать Крым, поддерживать напряжение и работать на востоке Украины и начать говорить о том, что Россия исторически раздавала территории, которые можно попросить обратно. Все это можно разглядеть в концепции внешней политики», - заявил г-н Ринкевич.
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