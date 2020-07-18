В Москве и Петербурге задержали участников пикета против проекта Мизулиной по изменению Семейного кодекса

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18 июля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Москве и Санкт-Петербурге в субботу, 18 июля, начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного при участии сенатора Елены Мизулиной.

В Москве 15 задержанных доставили в Тверское ОВД. По словам активистки Анны Щетниковой, им сказали, что они нарушили ч. 5 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга).

Щетникова отметила, что задержания проходили «довольно жестко», как только одна девушка развернула плакат, полиция задержала ее и всех активистов, стоящих рядом. Активистка Полина Симоненко подтвердила, что около Госдумы только первая девушка развернула плакат, сотрудники полиции, не представившись, начали хватать всех собравшихся.

Адвокат Мансур Гильманов сообщил, что направляется к задержанным в Тверское ОВД.

Задержания участников одиночных пикетов начались также в Санкт-Петербурге. Avtozak Live сообщает, что в Питере задержали 10 человек. О задержаниях сообщает и «ОВД-Инфо».

Ранее Елена Мизулина с другими сенаторами подготовила законопроект об изменениях в Семейный кодекс. Сенатор внесла в Госдуму законопроект, предлагающий изменить правила работы органов опеки и изъятия детей из семьи. Документ в числе прочего закрепляет основные понятия кодекса, родителями предлагается считать только кровных отца и мать. Также налагается запрет на заключение однополых браков (в том числе при смене пола) и усыновление детей такими парами.