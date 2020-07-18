«Войну пережили, и это переживём». В регионах Рязанской области не все боятся коронавируса

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18 июля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

На сегодня в Рязанской области по официальным данным количество заражённых составляет 5883 человека. 5035 уже успешно оправились от инфекции. Умерли от осложнений 23 пациента. Ситуацию вполне можно назвать благоприятной.

Большое количество выздоровевших внушает надежду для местных жителей. А ведь ещё недавно некоторые настолько страшились «уханьской пробирки», что старались вообще не высовываться на улицу. Болезнь действительно опасна и непредсказуема, и те, кто соблюдал необходимые карантинные меры – поступали правильно. Но всё же находились и такие люди, которые совсем не реагировали на вспышку заболевания. Для них коронавирус казался самым обычным гриппом по сравнению с тем, что им удалось пережить за жизнь. Подобных людей оказалось много в пограничных с Мордовией регионах. В основном, это представители пожилого возраста, пережившие Вторую Мировую.

В Шацке эпидемиологическая ситуация едва было не ухудшилась, но врачи быстро взяли всё под свой контроль. По официальным сведениям, в этом городе сейчас до 30 заражённых. Число выздоровевших постоянно растёт. Массовой смертности не наблюдается. Мнение местных жителей по поводу инфекции – совершенно разное. Большинство предпочитает не паниковать, а сохранять бодрость духа и позитив. В деревнях нередко создаётся впечатление, что ничего вообще не изменилось. Местные обитатели живут прежней жизнью и совершенно не страшатся коронавируса. «Войну пережили, и это переживём», - нередко слышатся подобные фразы из уст стариков. Но всё же благодаря интернету, местные получают информацию о погибших и заражённых по всему миру. Из-за инфекции многие люди не слишком хорошо отзываются о Китае и его руководстве. К тому же не раз можно услышать гневные речи по поводу финансовой ситуации в регионе. А вот к работе медиков все относятся очень уважительно. Врачей в этих местах почитают за героев, заслуживающих наград