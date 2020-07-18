Литва со скандалом попросила историка моды Александра Васильева на выход

После двенадцати лет сотрудничества дирекция художественного музея Литвы расторгла договор с российским историком моды Александром Васильевым. Что же произошло?
Свою уникальную коллекцию Александр Васильев собирал 35 лет. Сегодня насчитывается примерно полмиллиона экспонатов: часть хранится в фондах Национального музея в Вильнюсе.
За свои выставки историк моды не берет с литовского музея ни копейки. Все основано на «бартере»: возможность в этом музее хранить свои экспонаты.
Все было ничего, но в нынешнем году литовский минкульт, ни с того ни с сего провел в музее «внутренний аудит» и пришел к выводу, что коллекция хранится тут незаконно. Не отвечает установленным государством требованиям депонирования культурных ценностей. Руководство музея уже заявило о расторжении договора с Васильевым и предложило досрочно (к 31 декабря 2020г) свернуть выставочную деятельность.
Что думает по данному вопросу Александр Васильев?
«Я реально планировал создать в Литве вначале частный, а потом государственный музей моды. Самый большой в Балтии. В создание были вложены большие финансовые средства. Как же так? Я награжден орденами Литвы, Франции и других государств… Я надеялся, что и родная мне Литва будет великодушна ко мне, не выгонит фонд из музея».
Видимо, что-то пошло не так. Интересно, а Латвии сможет принять историка моды с коллекцией?