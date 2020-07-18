Литва со скандалом попросила историка моды Александра Васильева на выход

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18 июля 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

После двенадцати лет сотрудничества дирекция художественного музея Литвы расторгла договор с российским историком моды Александром Васильевым. Что же произошло?

Свою уникальную коллекцию Александр Васильев собирал 35 лет. Сегодня насчитывается примерно полмиллиона экспонатов: часть хранится в фондах Национального музея в Вильнюсе.

За свои выставки историк моды не берет с литовского музея ни копейки. Все основано на «бартере»: возможность в этом музее хранить свои экспонаты.

Все было ничего, но в нынешнем году литовский минкульт, ни с того ни с сего провел в музее «внутренний аудит» и пришел к выводу, что коллекция хранится тут незаконно. Не отвечает установленным государством требованиям депонирования культурных ценностей. Руководство музея уже заявило о расторжении договора с Васильевым и предложило досрочно (к 31 декабря 2020г) свернуть выставочную деятельность.

Что думает по данному вопросу Александр Васильев?

«Я реально планировал создать в Литве вначале частный, а потом государственный музей моды. Самый большой в Балтии. В создание были вложены большие финансовые средства. Как же так? Я награжден орденами Литвы, Франции и других государств… Я надеялся, что и родная мне Литва будет великодушна ко мне, не выгонит фонд из музея».

Видимо, что-то пошло не так. Интересно, а Латвии сможет принять историка моды с коллекцией?