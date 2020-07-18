Ритуальное убийство царской семьи: миф или реальность

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18 июля 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Ночью 17 июля 1918 года в подвале дома в Екатеринбурге произошло убийство царской семьи. Казнены были 11 человек: сам император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, дочери -Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, сын – Алексей, камердинер Алоизий Трупп, горничная Анна Демидова, семейный врач Евгений Боткин, повар Харитонов. С тех пор не утихают споры: какое это было убийство? Есть и сторонники, которые причисляют его к ритуальному.

То, что пройдет еще много времени, прежде чем произойдет допуск в архивы, где, возможно, скрывается правда. А может, наше поколение никогда не узнает, что произошло в ту роковую июльскую ночь. Но существуют версии. И одна из них - ритуальная.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратились к (экс)-священнику отцу Роману из Заянья (Псковская область), чтобы задать один вопрос: «Какое основание есть, чтобы утверждать, что это было ритуальное убийство?»

Отец Роман: «Я думаю, что это убийство было ритуальным. Часто молюсь за убиенных. Мы все должны покаяться и только тогда беды перестанут настигать Россию. Это было жертвоприношение. Сейчас уже ясен факт, что на стене, где казнили царскую семью, была надпись и каббалистические знаки. Каббала – древнееврейское ученье. Понятно, кто мог и желал уничтожить Романовых. Та надпись обозначала: «здесь, по приказу темных сил, царь был принесен в жертву. О сем извещаются все народы». Их жестоко убили, потом зверски добивали, сжигали… Целый ритуал. Чтобы закончился род Романовых, и чтобы правду не узнали. Для этого и были начертаны знаки. В окружении царя было много евреев. Да. Он ничего дурного им не делал, но не любил их. Кстати, когда их сожгли и закопали, то вокруг этого места была разбросана яичная кожура с пеплом. Необходимые атрибуты для жертвоприношения. Я каждый день молюсь, чтобы народ узнал правду. Вот тогда их души обретут спокойствие».

Комментирует подполковник КГБ ЛССР в отставке.

«Я думаю, что в ближайшие десятки лет, увы, мы не узнаем правды. Есть разные версии. Но каждый год выдвигается та, которая удобна. Это так. Версия ритуального убийства имеет место быть. Но кто это сказал? Какие первоисточники есть? Кстати, большевики не брезговали магией, оккультизмом. Я говорю об образованных большевиках. Все странно: били и не добили, сжигали, а на пятки уже наступала белая армия. Должны быть первоисточники. А их нет. Вернее, не все для наших глаз. Была, например, такая версия, что латыши расстреливали царскую семью. Долго пришлось нашим историкам искать правду! Вы знаете, что на Урале, в Сибире тот, кто говорил на непонятном языке, то их называли «латыш». И там не разбирали национальность. Историки нашли документы того времени, той местности, той истории. Выяснили, что недалеко от страшного места был лагерь для военнопленных. Там содержались венгры и австрийцы. Вот они и выполнили эту чудовищную работу. Выполнили пьяные за рюмку и кусок хлеба. Мы не узнаем, как и что произошло в ту ночь. Я так думаю».