Депутат ГД Андрей Козенко предоставил в Думу не все сведения о своих доходах

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17 июля 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Зал заседаний ГД. Фото: сайт Госдумы РФ

С обращением провести проверку в Госдуму обратился Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил ее провести.

Соответствующая думская комиссия установила факт предоставления членом комитета по финансовому рынку Андреем Козенко неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016, 2017 и 2018 годы.

Комиссия сочла недостаточно убедительными пояснения Андрея Козенко и усмотрела факты нарушения с его стороны в вопросах декларирования. В этой связи комиссия вынесла решение о предупреждении парламентария.

«Если нарушение совершено впервые – депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности – в комитете или во фракции», – пояснил Вячеслав Володин.