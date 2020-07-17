Депутат ГД Андрей Козенко предоставил в Думу не все сведения о своих доходах
17 июля 2020, 20:22[ «Аргументы Недели» ]
С обращением провести проверку в Госдуму обратился Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил ее провести.
Соответствующая думская комиссия установила факт предоставления членом комитета по финансовому рынку Андреем Козенко неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016, 2017 и 2018 годы.
Комиссия сочла недостаточно убедительными пояснения Андрея Козенко и усмотрела факты нарушения с его стороны в вопросах декларирования. В этой связи комиссия вынесла решение о предупреждении парламентария.
«Если нарушение совершено впервые – депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности – в комитете или во фракции», – пояснил Вячеслав Володин.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.