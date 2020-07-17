Клиенты покидают банки: отмена «банковского роуминга» не мешает межрегиональной дискриминации

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17 июля 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Поправки в закон «О банках и банковской деятельности» вступили в силу 14 июня, но кредитные организации нашли способ возложить на клиентов дополнительные обязательства.

«Банковский роуминг», то есть, комиссия за переводы между регионами внутри одного банка законодательно запрещены. Госдума и ЦБ сочли дополнительные комиссии неправомерными, ведь банк, переводя деньги между счетами в разных регионах, не предоставляет никаких дополнительных услуг клиенту по сравнению с внутрирегиональными переводами.

Банки хорошо знают своих клиентов, их платежное поведение как на ладони, и это подсказало, как, формально соблюдая требования закона, ввести новые комиссии и лимиты.

Поправки в закон должны были, в первую очередь, умерить аппетиты Сбербанка, на долю которого по оценкам аналитиков приходилось 94% внутрибанковских переводов в прошлом году. Однако кредитная организация тут же ввела комиссию в 1% на переводы через банкоматы. Свободными от комиссии остались только переводы через приложение, и лишь в пределах 50 000 р в месяц. Банк не скрывает: это ответ на решение Госдумы и Центробанка отменить «банковский роуминг». Клиентам, недовольным новой комиссией предлагают выход: еще раз заплатить кредитной организации, оформив подписку минимум за 99 р в месяц, чтобы увеличить лимит переводов без комиссии еще на 50 000 р в месяц.

Снижение ключевой ставки Центробанка до исторического минимума только подстегнет другие кредитные организации последовать примеру Сбербанка и ввести для клиентов новые комиссии. Объяснить это просто: на первый взгляд низкая ключевая ставка дает банкам доступ к дешевым кредитам, но при этом снижаются и их доходы. Кроме того, пандемия увеличила риски для банков: рентабельность бизнеса упала, закредитованность населения растет.

Клиенты стали искать пути, как избежать лишних трат. Одни оформляют автоплатеж – деньги списывают регулярно, без каких-либо комиссий, другие клиенты предпочитают сменить банк. Тенденция уже заметна: клиенты уходят из кредитных организаций, которые ввели новые комиссии и лимиты.

Среди тех, кто понимает важность банковских тарифов – малые предприниматели, владельцы среднего бизнеса, «звезды», блогеры.

Некоторые уже заявили о том, что переходят в банки с более лояльными условиями. Так звездный диетолог-нутрициолог, владелец Центра Здорового Образа Жизни Ирина Писарева, у которой очень большая аудитория в Инстаграм, объявила, о том, что перестаёт работать со Сбербанком из-за непонятно откуда взявшихся комиссиях, и теперь будет пользоваться услугами АКБ «Фора-Банка» – там нет внутрибанковских комиссий: «Я не понимаю, за что с меня списывают комиссию, если я делаю перевод в одном и том же банке. Получается, сначала нас приучали к оплате картами и уходу от наличных денег, а как только народ к этому адаптировался, просто взяли и ввели комиссию. Ловко! Поэтому я и многие мои знакомые отказываемся пользоваться услугами банков, которые берут такие поборы в виде комиссии. Надо быть особенно внимательными: из-за кризиса, многие банки боятся потерять прибыль, и стараются возместить убытки за счет клиентов. За наш с вами счет. Найти банк, который действительно отменил «банковский роуминг» несложно. Любой кризис позволяет понять, кто есть кто на самом деле. Мне кажется намного выгоднее быть честными и открытыми в отношениях с клиентами. «Фора-Банк» не заставляет меня под разными предлогами платить лишнее, я не должна тратить время на то, чтобы искать какие-то обходные пути. Поэтому я приняла решение перейти на обслуживание именно в этот банк и буду рекомендовать его своим знакомым!» – заявила Ирина Писарева.