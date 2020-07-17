Как инвесткомпания «Атон» обманывает своих клиентов

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: forbes.ru

Фото: соцсети

Летом 2019 года инвестиционная компания «Атон» создала фонд для вложений в блокчейн-проект Павла Дурова TON. Аналитики компании утверждали, что цена одной монеты Gram к 2028 году может вырасти до $15-30. Павлу Дурову через некоторое время пришлось закрыть проект, после чего он вернул своим инвесторам 72% вложенных денег. «Атон», в свою очередь, заявила, что сможет вернуть лишь 21% инвестиций.

Компания «Атон» предложила клиентам инвестировать в свой фонд исходя из цены $1,33 за токен криптовалюты Gram, которую планировалось запустить на основе TON. Павел Дуров и его Telegram в ходе второго закрытого раунда первичного предложения токенов (ICO) привлекали инвестиции на таких же условиях.

После того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась запрета на выпуск криптовалюты Gram, посчитав ее ценной бумагой, Павлу Дурову пришлось закрыть свой проект. Это случилось в мае 2020 года. Дуров предложил своим инвесторам выбор - забрать 110% от вложенных средств к 30 апреля 2021 года или 72% сразу. Клиенты «Атон» рассчитывали на аналогичные условия, но инвесткомпания объявила о возможности возврата лишь 21% вложений.

Один из обманутых инвесторов сообщил изданию Forbes, что никаких внятных объяснений по поводу своих действий компания «Атон» ему не предоставила. При этом известно, что в отчете для инвесторов еще летом 2019 года «Атон» писал, что, исходя из количественной теории денег, токен стоит $2,1-8,0, а средняя цена диапазона составляет $5,1. По прогнозам аналитиков компании, стоимость одного Gram к 2028 году должна была составить $15-30 за монету.

По информации Forbes, компания «Атон» собрала в свой фонд, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, $22 млн. Инвесторы покупали не сами токены, а акции фонда - по $1000 за штуку. Минимальная сумма инвестиций составляла $100 000. Forbes также сообщает, что инвесторы, покупавшие Gram через другие компании, уже начали получать свои средства обратно в размере 72% от вложенных инвестиций.

Редакция «Аргументов недели» продолжит следить за развитием событий и просит обратиться пострадавших от деятельности инвесткомпании «Атон» по адресу электронной почты; sergienko@argumenti.ru