Психолог рассказала, как провести отпуск с пользой

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

Бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович рассказала, как провести отпуск с пользой. Она объяснила, что заставлять себя заниматься саморазвитием не нужно, необходимо иметь искреннее желание развиваться в какой-нибудь сфере.

Психолог отметила, что часто люди спрашивают, как заставить себя сделать то-то, и это неверный подход.

"Заставлять себя что-то делать на отдыхе не нужно, потому что тогда не будет ни эффективного самообразования, ни отдыха. Сначала определитесь, зачем вам это нужно", - пояснила эксперт.