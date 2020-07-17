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Психолог рассказала, как провести отпуск с пользой

, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Психолог рассказала, как провести отпуск с пользой
фото: pixabey

Бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович рассказала, как провести отпуск с пользой. Она объяснила, что заставлять себя заниматься саморазвитием не нужно, необходимо иметь искреннее желание развиваться в какой-нибудь сфере. 

Психолог отметила, что часто люди спрашивают, как заставить себя сделать то-то, и это неверный подход.

"Заставлять себя что-то делать на отдыхе не нужно, потому что тогда не будет ни эффективного самообразования, ни отдыха. Сначала определитесь, зачем вам это нужно", - пояснила эксперт. 

ЕСт

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