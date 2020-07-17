Психолог рассказала, как провести отпуск с пользой
17 июля 2020, 19:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Радио-1
Бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович рассказала, как провести отпуск с пользой. Она объяснила, что заставлять себя заниматься саморазвитием не нужно, необходимо иметь искреннее желание развиваться в какой-нибудь сфере.
Психолог отметила, что часто люди спрашивают, как заставить себя сделать то-то, и это неверный подход.
"Заставлять себя что-то делать на отдыхе не нужно, потому что тогда не будет ни эффективного самообразования, ни отдыха. Сначала определитесь, зачем вам это нужно", - пояснила эксперт.
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