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В России женщины стали уделять меньше времени уходу за собой

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

В России женщины стали уделять меньше времени уходу за собой
фото: pixabey

В 2014 году мужчины и женщины тратили по 47% времени от общего суточного фонда на личную гигиену и уход за собой. В 2019 году на личную гигиену и уход за собой женщины стали тратить лишь 36% времени, а среди мужчин этот показатель вырос до 48%.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников отметил, что если дать женщине больше времени на отдых и различные уходовые процедуры, она с удовольствием будет тратить его на этот важный для неё вид деятельности "Не думаю, что кто-то из представительниц прекрасного пола добровольно отказывается от того, чтобы накраситься, сходить к парикмахеру или косметологу. Женщина скорее пожертвует ради этого временем на сон, приём пищи или пассивный отдых", - добавил он.

ЕСт

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