В Иркутской области полиция оказывает помощь садоводству

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17 июля 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Правоохранители по Ангарскому району установили, что 140 из 250 садовых участков, находящихся на территории СНТ, затоплены. Один дом разрушен – часть конструкций смыло, передает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Спасатели эвакуировали 57 человек, пострадавших нет. Для помощи населению и ради обеспечения сохранности имущества граждан в дежурные сутки задействовано шесть человек личного состава ГУ МВД по Ангарскому городскому округу.