Горячий ТОП региональных новостей: В Новосибирске водитель отказался ехать из-за упрямого пассажира без маски

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17 июля 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: ДТП в Кировской области, воровство в Калининграде и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области маленький ребенок выпал из окна. С высоты второго этажа упал двухлетний ребенок. Мальчик получил травмы и бригадой скорой помощи был доставлен из Конаково в Тверь, в детскую областную клиническую больницу, пишет Афанасий-Бизнес.

Спасательная операция на Ключевском вулкане возобновлена. С 19 июля в районе Ключевского вулкана ожидается прохождение холодного фронта, который принесёт с собой сильные осадки в виде снега и снижение температуры. Об этом передает Полуостров Камчатка с ссылкой на данные Камчатского УГМС.

В Новосибирске водитель отказался ехать из-за упрямого пассажира без маски. Водитель остановил транспорт и принципиально не открывал двери автобуса, а также не трогался с места, сообщает НДН.ИНФО.

В Кировской области участились ДТП с участием диких животных. Чаще всего ДТП с участием диких животных происходят на загородных трассах. Особенно осторожными следует быть во время движения по федеральной автодороге «Вятка», на загородных трассах «Киров-Советск-Яранск», «Киров – Малмыж – Вятские Поляны» и «Киров – Кирово – Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртии», пишет Новый Вариант.

В Калининграде задержан магазинный грабитель. Как оказалось, злоумышленник неоднократно приходил в магазин и проносил через кассу без оплаты товары, спрятанные в одежде, а затем скрывался. Один из работников увидел, что мужчина вновь пришёл в магазин и пытается пронести через кассовый узел неоплаченный товар, как уточняет НИА Калининград.

В доме на Ставрополье произошёл хлопок бытового газа. Есть пострадавшие: 42-летний мужчина, проживающий в данном домовладении, и его родители. Они госпитализированы в больницу, сообщает Ставропольский репортер.