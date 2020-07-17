Обезьянка, сбежавшая от хозяина, пришла в школу в Геленджике

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17 июля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В здание школы №3 в Геленджике пришла макака. Обезьянку обнаружил школьный охранник.

— В школе идет ремонт, и входные двери были открыты, — цитирует охранника городская газета «Прибой». – Потому обезьянка свободно вошла в холл. Макака сразу же направилась к моему креслу и уселась.

О непрошенной гостье школьных охранник сообщил в полицию. Обезьянка, дожидаясь полицейских, полакомилась хлебом, которым ее угостили сотрудники школы. Прибывшие по вызову правоохранители передали макаку директору зоопарка, недавно открывшегося на территории Парка аттракционов Геленджика.

По словам сотрудников зоопарка, у них есть большой опыт по содержанию таких животных. Макаке подобрали правильный рацион, ее осмотрел ветеринар. А потом обезьянку отправили в специально для нее подготовленный вольер. Макака чувствует себя отлично, она здорова. Почему зверек пришел в школу в Геленджике и как он остался без присмотра на улице, для всех остается загадкой. Администрация зоопарка заявляет, что готова отдать макаку ее хозяину, если он все-таки найдется.