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Садовод сообщил, как уберечь урожай в холодную погоду

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Садовод сообщил, как уберечь урожай в холодную погоду
фото: pixabey

Садовод Андрей Туманов рассказал, как уберечь урожай в холодную погоду. По мнению Туманова, растения нуждаются в утеплении в том случае, если температура будет ниже 10 градусов, за исключением растений, растущих в теплицах или парниках.

Эксперт отметил, что на ночь садовод рекомендует закрывать теплицу и меньше поливать. По прогнозам Гидрометцентра России, с сегодняшнего дня ожидается понижение температуры до 14-19 градусов в европейской части страны.

ЕСт

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