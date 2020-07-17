Поддержку бизнеса и развитие туризма обсудили в Совета законодателей РФ

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17 июля 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня, 17 июля, в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации. Его провели первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров и заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, являющиеся заместителями сопредседателей Совета.

Предметом обсуждения стали актуальные механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства, вопросы развития внутреннего туризма.

Участие в заседании также приняли руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко и первый зампредседателя комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин, так как поднимаемые темы имеют особую актуальность для Краснодарского края.

На связи с Москвой были также главы представительных органов ряда субъектов Федерации.

Обращаясь к участникам онлайн-заседания, Николай Федоров отметил, что сфера малого и среднего предпринимательства и санаторно-курортная отрасль стали одними из наиболее пострадавших секторов экономики. При этом в Совете Федерации проделана масштабная работа по подготовке предложений для стабилизации и развития экономики — пакет мер, сформированный рабочей группой сенаторов, по большей части поддержан Правительством. А главная задача законодателей, по мнению сенатора, обеспечить своевременный запуск и реализацию данных мер.

Зампред Госудмы Ирина Яровая, в свою очередь, предложила проанализировать, обобщить и сделать доступными для всех субъектов лучшие региональные меры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также сформировать базу модельных нормативно-правовых актов в этой сфере.

Заострила внимание вице-спикер нижней палаты российского парламента и на состоянии курортной отрасли в сложившихся экономических условиях. В своем выступлении она предложила сделать обязательным создание при субъектах РФ совета по развитию туризма и отметила необходимость в формировании реестра бальнеологических и санаторно-курортных ресурсов РФ.

На заседании также прозвучали выступления и доклады председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, руководителя Ростуризма Зарины Догузовой и других руководителей и представителей федеральных министерств и ведомств.

Речь шла об актуальных для двух отраслей мерах - отсрочке налоговых и страховых взносов, льготах по арендным платежам, безвозмездных субсидиях для малых и средних предприятий на выплату зарплат и ряде других решений.

По завершении работы участники заседания утвердили итоговые документы. Содержащиеся в них рекомендации направлены на снижение негативных последствий, оказанных пандемией коронавируса на обозначенные отрасли.