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Истра: дом, которой был признан аварийным, сносят

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Истра: дом, которой был признан аварийным, сносят
фото: pixabey

В Истре дом на Восточной улице был признан аварийным уже 10 лет назад и представляет реальную опасность для населения. Он находится в непосредственной̆ близости с детским садом, что создает реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности детей.

Кроме того, заброшенное здание являлось центром притяжения для подростков. На этой неделе бригада подрядной организации  приступила к ликвидации постройки и вывозу строительного мусора, сообщила Глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

ЕСт

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