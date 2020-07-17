Истра: дом, которой был признан аварийным, сносят

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17 июля 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

В Истре дом на Восточной улице был признан аварийным уже 10 лет назад и представляет реальную опасность для населения. Он находится в непосредственной̆ близости с детским садом, что создает реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности детей.

Кроме того, заброшенное здание являлось центром притяжения для подростков. На этой неделе бригада подрядной организации приступила к ликвидации постройки и вывозу строительного мусора, сообщила Глава городского округа Истра Татьяна Витушева.