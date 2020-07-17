Аналитики рассказали, что многие российские пары испытывают трудности в отношениях из-за самоизоляции

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17 июля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Аналитики выяснили влияние самоизоляции на романтические отношения россиян. Почти 20% российских пар испытывали трудности в отношениях из-за карантинных мер. Однако, многие пары отметили улучшения во взаимоотношениях с детьми.

Кроме того, каждый пятый респондент заметил улучшение в отношениях с родителями. Согласно результатам исследования, лишь 5% опрошенных заявили об отдалении от родителей в этот период. При этом 76% россиян признались, что их отношения с близкими не изменились в последние несколько месяцев.