Возраст не помешал челябинской танцовщице исполнить свою мечту

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17 июля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Наталья Рагульская, фото «Гранада Пресс»

Наталья Рагульская осуществила свою мечту о танцах только после шестидесяти лет. Сегодня ей 70, она успешно танцует фламенко с челябинским коллективом «Фиеста».

Необычная танцовщица из Челябинска стала героиней проекта «Челябинцы» медиахолдинга «Гранада Пресс». Наталья Рагульская более 10 лет занимается танцами фламенко в коллективе «Фиеста» под руководством Ларисы Хорват. Фламенко — это испанский национальный танец, очень эмоциональный и красивый.

«В 11 лет я захотела стать балериной, пришла во Дворец пионеров в Челябинске, но мне отказали — не подошла по возрасту, — рассказывает Наталья Рагульская. — Тогда я стала заниматься художественной гимнастикой, но и ее пришлось бросить из-за учебы. Я всегда мечтала о танцах и танцевала на любительском уровне».

Наталья Рагульская несколько лет работала преподавателем химии, последние 28 лет она массажист в саду для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

С фламенко женщина познакомилась в возрасте 59 лет. На пробное занятие ей посоветовала сходить подруга. «Я подумала: сейчас или никогда! Когда я пришла на занятия, то поняла, что фламенко — это мой танец! Постараюсь до 90 лет, если получится, танцевать. У нас прекрасный хореограф, Лариса Анатольевна Хорват, я ее обожаю, очень красивая, у нее огромное чувство терпения», — рассказывает Наталья Рагульская.

Челябинские танцоры — победители всевозможных конкурсов. В 2011 году взяли бронзу на Всемирную танцевальной олимпиаде. Победил дуэт Натальи Рагульской и Натальи Окороковой.

«Наталья Александровна, — это удивительный человек, — говорит Наталья Окорокова. — В ней столько энергии, что она заражает ею весь коллектив. В 2011 году мы с ней отправились на всемирную танцевальную олимпиаду, мы очень долго ждали, когда нас позовут на сцену. Когда это случилось, то были уже очень уставшие, сердитые, все свои эмоции выплеснули в танце. Оказалось, что нам удалось завоевать бронзу! Уверена, это произошло только благодаря Наталье Рагульской! У нее всегда много идей, это движок нашего коллектива».