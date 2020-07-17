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В Кемеровской области участились жалобы на соседей-пчеловодовов

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Кемеровской области участились жалобы на соседей-пчеловодовов
фото: pixabey

Жители Кемеровской области пожаловались на содержащих пчел соседей. Нападения насекомых могут принести болезненные и неприятные ощущения. Об этом сообщает КуЗПресс.

Пчелиный яд является опасным аллергеном. Иногда отсутствие своевременной медицинской помощи может привести к летальному исходу. Пчеловоды-любители содержат в своих хозяйствах от пяти до 40 ульев. На территории области находятся более 90% пчелиных семей.

ЕСт

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