В Кемеровской области участились жалобы на соседей-пчеловодовов

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17 июля 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Жители Кемеровской области пожаловались на содержащих пчел соседей. Нападения насекомых могут принести болезненные и неприятные ощущения. Об этом сообщает КуЗПресс.

Пчелиный яд является опасным аллергеном. Иногда отсутствие своевременной медицинской помощи может привести к летальному исходу. Пчеловоды-любители содержат в своих хозяйствах от пяти до 40 ульев. На территории области находятся более 90% пчелиных семей.