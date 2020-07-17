В Кемеровской области участились жалобы на соседей-пчеловодовов
17 июля 2020, 14:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
Жители Кемеровской области пожаловались на содержащих пчел соседей. Нападения насекомых могут принести болезненные и неприятные ощущения. Об этом сообщает КуЗПресс.
Пчелиный яд является опасным аллергеном. Иногда отсутствие своевременной медицинской помощи может привести к летальному исходу. Пчеловоды-любители содержат в своих хозяйствах от пяти до 40 ульев. На территории области находятся более 90% пчелиных семей.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.