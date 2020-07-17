Курсирование некоторых волгоградских электричек возобновляется с 20 июля

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17 июля 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

В соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с 20 июля в регионе возобновляется курсирование следующих пригородных поездов:

- № 6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт отправлением со ст. Шпалопропитка ежедневно в 14:06, прибытием на о.п. Аэропорт в 15:27;

- № 6734/6733 Аэропорт – Шпалопропитка отправлением с о.п. Аэропорт ежедневно в 15:43, прибытием на ст. Шпалопропитка в 17:15;

- № 6327 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка отправлением со ст. Тракторная Пассажирская ежедневно в 10:40, прибытием на ст. Шпалопропитка в 11:56.

Также обращаем внимание пассажиров, что с 20 июля городская электричка № 6314 будет курсировать по маршруту Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская (вместо Шпалопропитка – Волгоград-1). Она будет отправляться со ст. Шпалопропитка по рабочим дням в 12:56, прибывать на конечную ст. Тракторная Пассажирская в 14:32.

С того же дня пригородный поезд № 6311 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка будет отправляться со ст. Тракторная Пассажирская ежедневно в 14:12 (на 2 минуты раньше), прибывать на конечную ст. Шпалопропитка в 15:37.