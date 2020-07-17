В ЗСК состоялось награждение руководителей ведомств социального блока Кубани

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17 июля 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер регионального парламента Юрий Бурлачко в ходе планерного совещания вручил почетные грамоты ЗСК министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову и министру труда и социального развития Краснодарского края Сергею Гаркуше.

Председатель ЗСК поблагодарил руководителей ведомств за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в дело охраны здоровья и социальной защиты кубанцев. Он отметил, что благодаря ответственному отношению к работе в период борьбы с коронавирусной инфекцией удалось спасти сотни людей и стабилизировать сложную эпидобстановку в регионе.

– Введение на Кубани карантина скорректировало наши планы – только сегодня можем поздравить руководителей отдельных министерств социального блока с их профессиональными праздниками, которые состоялись в июне. Коллеги, спасибо за действенную помощь людям в период ограничительных мероприятий. Уверен, мы будем и дальше работать сообща, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Поддержка социальной сферы на Кубани – одно из приоритетных направлений работы Законодательного Собрания края. Традиционно более 70 процентов регионального бюджета идет на эти цели. В регионе оказывается свыше ста мер соцподдержки, 11 из которых появились в пик борьбы с коронавирусом.