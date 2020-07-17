Президент Латвии опроверг слухи о фактах своей биографии

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17 июля 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Президент Латвии Эгил Левитс, фото соцсети

Президент Латвии Эгил Левитс опроверг все слухи о фактах его биографии, изложенной в новой книге публициста Лато Лапсы «Самозванец».

Скандальный журналист считает, что президент Левитс выдает за своих бабушку и дедушку несуществующих людей. На это президент Латвии ответил латвийским СМИ, что его мать Ингеборга Барга родилась в 1926 году, а после свадьбы взяла фамилию Левита. А ее матерью была Августа Барга, которая родила свою дочь в раннем возрасте, что «тогда не приветствовалось», поэтому мать удочерила ее бабушка и дедушка – Карлина и Янис Баргс. Решение об усыновлении было принято в конце 1926 года судом Елгавы.

«Официально по документам моя мать считается дочерью не своей биологической матери, а дочерью своих бабушки и дедушки. Другими словами, бабушка и дедушка удочерили свою внучку», - объяснил президент.

О своем отце президент Латвии имеет не очень развернутую информацию…

"Я допускаю, что это было потому, что весь его род был уничтожен во время Холокоста. У меня мало информации", - рассказал г-н Левитс.

Известно, что семья президента эмигрировала в Германию в 1972 году, но гражданство он получил только в 1985 году. Несколько странно для простого обывателя.

«С 1972 по 1985 году у меня был паспорт негражданина Германии, одновременно с этим у меня был паспорт Латвии, который считался «неэффективным». После восстановления независимости в 1992 году я зарегистрировался как гражданин. Однако в Германии невозможно было иметь двойное гражданство. Если человек получал гражданство другой страны, то автоматически лишался гражданства Германии. С тех пор я гражданин Латвии», - объяснил президент Латвии.

Что касается образования, то тут, простите, без «ста грамм» не разобраться. Нет особого секрета, что юриста-президента «обвиняют» в отсутствии юридического образования. На это г-н Левитс ответил, что слухи распространились из-за отсутствия степени бакалавра. Но это связано с особенностями образования в Германии. Будущие юристы сначала сдают теоретический экзамен по итогам обучения (он его сдал в 1983 году), а чтобы занять высокие посты (например, адвоката или судьи), то нужно проработать 2,5 года в Верховном суде. Только после этого юрист получает право сдать Большой юридический государственный экзамен. По словам президента Латвии, он его сдал в 1989 году. Более того, в 1986 году он получил степень политолога в Гамбургском университете.

Если честно, то я окончательно запуталась в гражданстве, папе, эмиграции, образовании президента. Потому и обратилась за комментариями к полковнику КГБ ЛССР в отставке. Специально для «Аргументы Недели».

-Я могу допустить, что внучку удочерили бабушка и дедушка. Бывает. Но мне совершенно неясна фраза, что «не приветствовалось» рожать в раннем возрасте. Насколько я знаю, что во времена 20-х годов прошлого столетия, например, девушка в 20 лет, простите, перестарок. Это мое мнение, которое я взяла из исторической и художественной литературы. Но на каком основании сын еврея и латышки эмигрировал в Германию? В Израиль – понятно. Какие были основания?

-В то время на пальцах одной руки можно было пересчитать тех, кто эмигрировал в Германию. Больше в Израиль по программе или Австрию. Согласен, нужно иметь веские основания и «крепкие» документы. Вы знаете, что все выезжающие из СССР тщательно проверялись. Более того, они подписывали соответствующие документы (стандарт). Я думаю, что семья Левитса подписала «дополнительные» документы, чтобы выехать в Германию. Вы поняли меня?

-Думаю, что да. В органах подписали?

-Да. Мое мнение.

- Что касается образования президента. Понятно, что он учился на юридическом, но какую степень он имеет? И как мог негражданин Германии работать 2,5 года в суде? Учиться – да! Но работать? И одновременно учиться на политолога! Как это возможно?

-То, что г-н Левитс учился – факт. Он неплохой юрист, но не обладает большой квалификацией. И это связано с образованием. Насколько я знаю, он не имеет степень бакалавра, магистра, доктора. Но, когда работал в суде ЕС, то писал «доктор»… Так и закрепилось. Он человек грамотный, знает несколько языков, умный. Но есть «белые пятна» в его биографии. Пока тех, кто управляет государством, все устраивает. Но я считаю, что главе государства надо иметь более «конкретную» биографию. Мне сложно сказать точно, но нет сомнений, что Левитсу всегда помогали, продвигали. Думаю, что, когда он эмигрировал, то заранее все было спланировано. Поверьте, о будущем думали всегда. Но я соглашусь, что есть много «белых пятен». Впрочем, пока это никак не отразится на нем. Пока существует это правительство. Начнутся изменения, и у г-на Левится они произойдут…

-Благодарю.