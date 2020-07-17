Депутат МГД Ольга Шарапова отметила востребованность электронных медкарт у москвичей

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17 июля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 650 тыс. жителей столицы оформили доступ к профилю электронной медицинской карты. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила главврач городской клинической больницы имени Виноградова и член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Ольга Шарапова.

«Уже создано 10 млн профилей москвичей, прикрепленных к городским поликлиникам, чьи данные были доступны лишь врачам поликлиник и больниц - более 650 тыс. москвичей уже оформили к ним доступ», - сказала Ольга Шарапова.

Она напомнила, что электронная медкарта москвича (ЭМК), синхронизированная с базой Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС) теперь стала доступна не только с компьютера, но и c мобильных устройств. Воспользоваться приложением «ЕМИАС.ИНФО» для iOS и Android может каждый, у кого есть смартфон или планшет.

«В приложении можно посмотреть протоколы осмотров врачей, выписки из стационаров, результаты лабораторных анализов, заключения по КТ, МРТ, флюорографии и другим инструментальным исследованиям», - сказала депутат.

Она уточнила, что вся персональная информация и медицинские данные пациента надежно защищены в соответствии с федеральными законами.