Драматический театр в Магнитогорске станет одним из самых современных в России
17 июля 2020, 13:24[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
В Магнитогорске полностью обновили драматический театр, от прежнего здания остался лишь каркас. В театре появится уникальное звуковое, световое и видеооборудование.
Капитальный ремонт драмтеатра обошелся в сумму более 408 миллионов рублей. Из областного бюджета было направлено 277, 5 миллионов рублей, из муниципального — 131 миллион рублей.Сегодня, 17 июля, в здании драмтеатра побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщает телеграм-канал «Е-область», в театре появится суперсовременное оборудование для передачи света, звука и видео. Помещения театра будут оборудованы осветительными приборами индивидуального изготовления, в залах появятся новые комфортные кресла.
Ежегодно магнитогорский театр посещает более 60 тысяч зрителей, он оснащен тремя сценическими площадками: основной сценой и залом на 560 мест, средней сценой и залом на 150 мест, малой сценой и залом на 60 мест.
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