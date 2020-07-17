Число новых случаев COVID-19 в столице за неделю снизилось на 10%

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

За сутки в столице наличие коронавирусной инфекции подтвердилось еще у 575 человек. Таким образом, количество новых заболевших уменьшилось на 10 процентов по сравнению с показателями недельной давности. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В материале отмечается, в частности, что 53 процента новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,2 процента — от 46 до 65 лет, 8,5 процента — от 66 до 79 лет, 3,3 процента — старше 80 лет. Еще 11 процентов — дети. Все пациенты, а также те, кто контактировал с ними, находятся под наблюдением врачей.

Все желающие могут пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Сделать это предлагают в 30 поликлиниках по предварительной записи. Специальная подготовка к сдаче крови не нужна.

Кроме того, появилась возможность бесплатно пройти тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. Анализ позволяет выявить наличие вируса в организме человека. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте.