Беспредельщики Татарстана в погонах

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17 июля 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Ильнар Залялов, бывший начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Татарстана

Разговоры о состоянии дел в правоохранительной системе Татарстана теперь вышли далеко за пределы республики. Темы незаконных методов дознания, пыток и высокой коррупции, которые давно обсуждают региональные СМИ и от которых буквально кипит местная блогосфера, наконец, дошли до федерального центра.

Недавно информационное агентство «Московский монитор» опубликовало очень интересный и обширный материал, в котором дается подробное описание довольно интересной схемы, когда связанные с криминальными авторитетами полицейские занимаются вымогательством, а на несогласных платить просто заводятся уголовные дела по обвинению в связях с ОПГ.

В пасть к чудовищному монстру, в частности, как утверждает «Московский монитор», недавно попали крупные предприниматели Геннадий Кирилов и Наиль Шайхутдинов. И если интерпретация событий сделана редакцией правильно, то вырисовывается крайне печальная картина с защитой закона в Татарстане.

Криминальный авторитет и его родственник в погонах

Еще в начале 1990-х на весь Татарстан прогремела преступная группировка «Тукаевские». В группировке состояли десятки боевиков, на их счету вымогательства, поджоги, мошеннические действия, организация незаконной миграции.

Одним из лидеров «Тукаевских», согласно материалам уголовных дел, был некий Анатолий Агрба, которого в криминальном мире называли просто «Толик». Свое состояние он начал сколачивать еще в советское время, подделывая записи в сберкнижках. Если автомобиль стоил семь тысяч рублей, то он перечислял продавцу всего 70 рублей, а в документе дорисовывал нули. «Обозналась, дорогая!» - говорил потом Агрба своим клиентам. По удивительному стечению обстоятельств, этот самый Толик приходится родственником Ильнару Залялову. Ни много ни мало, а бывшему начальнику Управления по борьбе с организованной преступностью Татарстана. Агрба женат на матери жены Залялова и считается его тестем.

- Криминальный авторитет Агрба и бывший начальник отдела по борьбе с оргпреступностью Залялов фактически жили под одной крышей. И они решили вместе делать весьма хитроумный «бизнес», используя былую славу о «Тукаевских». Смысл придуманной полицейским Заляловым и авторитетом Агрбой схемы состоял в том, что с людей вымогали деньги, угрожая их записать в «Тукаевские», — говорит журналист-расследователь Павел Волошин.

С этой схемой Агрбы и Залялова предприниматели Геннадий Кирилов и Найиль Шайхутдинов столкнулись в 2014 году. На тот момент они владели весьма успешным бизнесом, в том числе занимались строительством жилья.

- На тот момент начальник УБОП Залялов встретился с Кириловым и Шайхутдиновым в кафе и заявил, что у него есть доказательства о причастности бизнесменов к ОПГ «Тукаевские». При этом Залялов сказал, что за определенную сумму может не давать ход делу. Вскоре тесть Залялова — Анатолий Агрба — намекнул бизнесменам, что его зять очень обидчивый человек, и с ним лучше сотрудничать, — рассказывает журналист Павел Волошин.

Как пишет «Московский монитор», Кирилов и Шайхутдинов восприняли угрозы всерьез и решили заплатить. Они передали 300 тысяч рублей наличными и еще стройматериалов примерно на 200 тысяч. После этого они три года жили спокойно, никто об их якобы существующей связи с ОПГ «Тукаевские» не вспоминал.

Однако в 2017 году эпопея с «криминальным прошлым» бизнесменов заиграла новыми красками. На Кирилова и Шайхутдинова завели уголовное дело о причастности к ОПГ. За прекращение дела Залялов потребовал с бизнесменов уже 25 миллионов рублей, пишет «Московский монитор».

Как рассказал этому изданию адвокат Вениамин Чубаренко, причиной такого масштабного вымогательства мог стать пожар в торговом центре «Адмирал» в 2015 году. Тогда в результате трагедии погибли 19 человек. У жены Агрбы и жены Залялова, учредителя ТЦ «Адмирал», в ТЦ был свой бизнес, который серьезно пострадал из-за пожара. Как предполагает адвокат, дружная семья авторитета и полицейского решила возместить убытки за счет других.

Странное дело

Как удалось выяснить «Московскому монитору», первоначально дело о причастности Кирилова и Шайхутдинова к «Тукаевским» началось с обвинения в вымогательстве с мелких предпринимателей братьев Хуснуллиных. Те занимались междугородними перевозками и имели несколько торговых палаток. По версии следствия, Кирилов и Шайхутдинов вымогали с Хуснуллиных 30 тысяч рублей. Мелкие предприниматели сильно боялись «криминальных авторитетов», но платить не хотели, и так продолжалось несколько лет.

- Это абсолютно абсурдная история. Получается, что Кирилов и Шайхутдинов имели бизнес с огромными оборотами, порой в миллиарды рублей, но при этом они несколько лет вымогали с несчастных Хуснуллиных 30 тысяч, - дает свою оценку происходящему журналист Волошин.

По всей видимости, полицейские сами поняли странной обвинения. Так или иначе, в уголовном деле вскоре появился неожиданный свидетель — осужденный на пожизненное бывший киллер ОПГ «Хади Такташ». И он многое стал говорить про Кирилова и Шайхутдинова.

- Отбывать пожизненный срок очень тяжело, заключенные фактически постоянно ходят согнутые в три погибели. А тут человеку дают как глоток свежего воздуха: привозят в нормальную тюрьму, дают улучшенное питание, обеспечивают досуг. За такое можно рассказать что угодно, - комментирует журналист Волошин.

Интересно в этой истории и то, что сам Ильнар Залялов сейчас находится под стражей. Чтобы защитить себя от обвинений, Кирилов и Шайхутдинов написали на Залялова заявление о вымогательстве. Против полицейского было возбуждено уголовное дело. По идее, сам этот факт должен был показать всем, кто настоящий нарушитель закона.

- Залялов в заключении, против него возбуждено уголовное дело. Но запущенное им преследование Кирилова и Шайхутдинова продолжает набирать обороты. Это делают бывшие подчиненные Залялова. По всей видимости, у него на них есть серьезный компромат, и они вынуждены спасать своего шефа, - делает предположение журналист Павел Волошин.

Признания под пытками

«Московский монитор» сообщает, что в отделе по борьбе с оргпреступностью могут практиковаться пытки. Как рассказала изданию член Ассоциации незаконно осужденных Татарстана Надежда Шакирова, ей удалось собрать сведения по крайней мере о пяти случаях незаконных методов дознания с 2011 года по настоящее время.

- Ключевую роль в использовании пыток может играть замначальника отдела по борьбе с оргпреступностью Дмитрий Марфин. По крайней мере, во всех жалобах на пытки фигурирует его имя, - говорит журналист Волошин.

- Кстати, братья Хуснуллины, с которых якобы вымогали деньги Кирилов и Шайхутдинов, могли появиться в деле не случайно. Ведь Хуснуллины были однокурсниками Марфина, - продолжает журналист Волошин.

По словам Надежды Шакировой, в отделе по борьбе с оргпреступностью активно применяют элементы схемы, использованной против Кирилова и Шайхутдинова. Людей заставляют признать себя членами ОПГ «Тукаевские», либо оговорить в этом других.

- Получается, что «изобретатель» механизма по привлечению людей к уголовной ответственности Ильнар Залялов под стражей, а его дело продолжает набирать обороты и выросло в целую систему, - констатирует журналист-расследователь Павел Волошин.

Если то, что написал «Московский монитор» и то, что активно пишут татарстанские СМИ, действительно правда, то складывается весьма печальная ситуация. Выходит, что в правоохранительных органах Республики Татарстан действительно выстроена целая система по привлечению к уголовной ответственности невиновных. Предприниматели Кирилов и Шайхутдинов, которые в заточении уже три года, буквально погибают в ее лапах.

Если никто не остановит эту машину по фабрикации уголовных дел-тогда все мы, наши близкие и друзья можем оказаться жертвами этой системы, которая как мы видим не останавливается ни перед чем.

Начавшись со странной истории про вымогательство 30 тысяч рублей, материалы уголовного преследования разрослись до десятков томов.

Хочется отметить и еще один момент. О том, что в правоохранительной системе Татарстана есть проблемы, общественность и пресса региона кричат уже несколько лет. И вот только сейчас эта тема дошла до Москвы. Может быть, федеральным изданиям надо активнее реагировать на то, что происходит в провинции.