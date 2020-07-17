Россия ведёт большую игру, чтобы построить больше военных кораблей и подводных лодок

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17 июля 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: National Interest

National Interest

На этой неделе в России проведут единый день закладки новых кораблей и подводных лодок, сообщают государственные СМИ, освещая усилия по модернизации флота ВМФ России.

16 июля на трех верфях страны запланирована закладка сразу шести надводных кораблей и субмарин для ВМФ России. Невероятная динамика строительства развивается по плану и опирается на впечатляющий бюджет.

Модернизированные фрегаты проекта 22350 будут строиться как на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, входящий в состав Объединенной судостроительной корпорации. Государственные СМИ также объявили, что корабли будут предварительно названы «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» – в честь двух известных офицеров Военно-Морского Флота Советского Союза.

В настоящее время на верфи «Северная» находятся четыре фрегата проекта 22350, а также модернизация проекта 22350 на различных стадиях строительства. Среди них – «Адмирал Касатонов», названный в честь советского офицера, который в течение своей карьеры командовал Балтийским флотом, Черноморским флотом и Северным флотом, прежде чем стать заместителем главнокомандующего советским флотом. Это судно было заложено в конце 2009 года, спущено на воду в 2014 году и в настоящее время проходит ходовые испытания и готовится к поступлению на вооружение ВМФ России.

Эти последние усилия по укреплению «голубоводного» Российского флота были предприняты всего через несколько месяцев после того, как Министерство обороны России приостановило разработку атомного крейсера проекта 23560 и, в частности, фрегата проекта 22350М. Конструкция фрегата проекта 22350М – это эволюция проекта 22350, который примерно вдвое меньше американских эсминцев класса «Арлей Берк», но лишь немного менее тяжеловооружен.

Помимо двух новых фрегатов, ВМФ России заложил две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске, который сейчас также входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. Контракт на строительство подводных лодок был подписан на международной выставке вооружений Army 2019 прошлым летом.

Линия «Ясень-М» – это комплекс модернизации, который призван учесть шестнадцатилетний разрыв между первым введенным в эксплуатацию судном «Ясень» и строящимися в настоящее время подводными лодками. Линия «Ясень-М», как ожидается, займет ту же лигу производительности, что и быстроходные подводные лодки класса «Вирджиния».

Агентство ТАСС сообщило, что многоцелевые десантные корабли будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, и хотя первоначальная церемония закладки была запланирована на 29 июня, она была перенесена на более поздний срок. Десантные корабли проекта 23900 будут способны перевозить более двадцати тяжелых вертолетов и до девятисот российских морских пехотинцев.

Это совершенно новый тип судна для России, так как ни для Советского Союза, ни для Российской Федерации военных кораблей такого класса не строилось. Первые детали проекта 23900 всплыли во время визита президента России Владимира Путина на выставку, посвященную будущему развития российского Военно-Морского Флота в январе этого года.