В Волгоградской области подвели первые итоги перехода на прямые выплаты

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17 июля 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

С 1 июля 2020 года Волгоградская область перешла на механизм прямых выплат

За 2 недели прямых выплат волгоградцы получили пособий на 67 млн рублей.

Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ подвело первые итоги перехода региона на прямые выплаты.

За первую половину июля отделением ФСС произведено 6015 выплат работающим гражданам на 67,1 млн рублей, в том числе:

- по временной нетрудоспособности (по больничным) – 5572 выплаты (51,1 млн руб.),

- по беременности и родам – 141 выплата (13 млн руб.),

- при рождении ребенка – 96 (1,7 млн руб.).

Специалисты отделения также перечислили пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 110 получателям. Это выплаты, произведенные по впервые назначенным пособиям.Основные же выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет волгоградцам, которые уже получали это пособие до прямых выплат, начнутся в августе и будут осуществляться за июль с 1 по 15 августа.

Напомним, с 1 июля 2020 года Волгоградская область перешла на механизм прямых выплат, когда пособия работающим гражданам выплачивает Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, а не работодатель. При этом граждане представляют документы так же, как и раньше, по месту работы, а работодатель в 5-дневный срок направляет в отделение Фонда реестры. Отделение Фонда на основании представленных сведений перечисляет пособие в 10-дневный срок.