Турция пообещала России защитить данные по С-400

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17 июля 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Free News

Турция пообещала сохранить в тайне информацию о зенитно-ракетном комплексе С-400, заявил глава Секретариата оборонной промышленности Республики Исмаил Демир.

Ранее американский сенатор Джон Тун призвал разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой по поводу российской системы ПВО. Он внес поправку в оборонный бюджет США, в которой предложил закупать эти комплексы у Турции.

В то же время в июне официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева отметила, что Анкара не может передать Вашингтону зенитные ракетные комплексы без согласия Москвы. Также пресс-секретарь турецкой правящей партии Омер Челик подчеркнул в то же время, что нет никаких законных оснований для перепродажи С-400.

Поставки российских ЗРК, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля прошлого года. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от сделки и приобрести американские комплексы. В то же время американцы пригрозили отложить или отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против нее санкции. Анкара отказалась идти на уступки.

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также достигли принципиальной договоренности о поставке второго комплекта систем ПВО.