Депутат МГД Александр Козлов отметил надежность системы онлайн-голосования в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Александр Козлов прокомментировал предложения, связанные с электронным голосованием, которое будет применяться в российской столице 13 сентября на выборах муниципальных депутатов районов Бабушкинский и Марьино.

Отметим, что Александр Козлов входил в Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Он подчеркнул, что эксперимент по использованию электронного формата в ходе общероссийского голосования по поправкам в Основной закон прошёл успешно. Депутат пояснил, что эксперты отметили высокую надёжность используемых методик защиты его результатов и добавил, что убедился в этом лично.

«Такой способ выражения своего мнения на выборах и референдумах станет привычным для всей России», - заявил он и пояснил, что это является вопросом времени.

«Знаю, что планируется в 2021 году использовать эту технологию на выборах в Госдуму», - пояснил депутат.

Александр Козлов отметил, что на выборах муниципальных депутатов районов Бабушкинский и Марьино электронное голосование будет использоваться наравне с бумажным. Он выразил мнение, что благодаря этому явка выше обычной, а очередное тестирование системы убедит скептиков в её прозрачности, удобстве и безопасности.

Депутат МГД также назвал интересным предложение о проведении электронного голосования 3-4 раза в год по общественно-значимым темам местного, районного характера, а не только по политическим вопросам. Кроме того, Козлов рассказал об инициативе, согласно которой предлагается разделить по срокам электронное и очное голосование.

«Если гражданин захочет проголосовать досрочно, то он сможет это сделать онлайн, и в этот период нельзя будет голосовать по бюллетеням. А в день голосования оно будет доступно только в традиционной форме», - сказал он и отметил, что это поможет избежать провокаций и технических сложностей.