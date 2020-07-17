Ученые, экологи и юристы возмущены новым проектом закона Минприроды

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17 июля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

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Новый проект постановления Минприроды, по мнению экологов, может привести к застройке и деградации прибрежных территорий озера Байкал. В документе прописано исключение, позволяющее возводить любые объекты и производить какие угодно работы, если они реализуются на основании актов правительства РФ или указов, распоряжений и поручений президента.

Ученые и экологи обеспокоены появлением новой версии постановления правительства, в которой устанавливаются запрещенные виды деятельности в центральной экологической зоне Байкала. Границы этой зоны, как известно, входят в объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Предыдущая версия документа не учитывала запретов на сжигание отходов без очистки выбросов до нормативов, рубки в кедровых лесах, добычу минеральных вод, а также строительство на не затронутых человеческой деятельностью территориях. Экологи обращались в Минприроды с просьбой доработать документ. Новый проект постановления в этой части был изменен, но незначительно. Каково же было удивление у экологов, когда они обнаружили в нем некоторое новшество: в представленном проекте документа уточняется, что введенные ограничения не будут распространяться на «инвестиционные проекты, реализуемые на основании актов правительства РФ, указов, распоряжений, поручений президента РФ».

«Такое исключение не имело бы смысла для определения возможности проведения работ в целях охраны озера Байкал, значит, указанный пункт включен именно для предоставления безграничных возможностей для реализации инвестиционных проектов. В ином случае у законодателя просто отсутствовала бы необходимость предусматривать какое-либо исключение из перечня», - отмечает старший юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

«Гипотетически губернатор может написать президенту, что есть инвесторы для производства, например, древесины на Байкале, и президент накладывает резолюцию, что надо рассмотреть такое предложение. И это будет формально являться поручением. Вот и все, стройте завод, рубите лес, - говорит Михаил Крейндлин. - Я много раз сталкивался с подобным. Но обычно подобные документы не публичные, а для служебного пользования».

«Впервые вижу: готовится нормативный акт, и прямо во втором пункте заложено, что для неопределенного круга проектов он действовать не будет, - недоумевает ученый секретарь научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал Ирина Орлова. - Получается, руководство может принять решение, например, устроить на Байкале переработку радиоактивных отходов. А почему нет, если дело государственной важности?»