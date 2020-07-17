В Магнитогорске откроют новую школу

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17 июля 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

1 сентября в Магнитогорске распахнет двери новая школа на тысячу мест.

Сегодня, 17 июля, в Магнитогорск с рабочим визитом прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Первым делом он побывал в строящейся школе, которая будет запущена к началу учебного года. Школа находится в 145 районе города, на рассчитана на тысячу учащихся. В настоящий момент строители завершают выполнение отделочных и малярных работ. Как сообщает «Южноуральская панорама», губернатор проверил качество работ в спортивном зале и классных помещениях, оценил газоны и беговые дорожки на стадионе.

В микрорайоне и прилегающих поселках проживает более четырех тысяч детей. Новую школу ждали давно, ведь многие ребята были вынуждены ездить на занятия в соседние районы. По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, в образовательное учреждение уже набрали педагогов, родители начали записывать в школу детей.