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Архангельского спикера городской Думы лишили диплома о высшем образовании

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Архангельского спикера городской Думы лишили диплома о высшем образовании

В Архангельске спикер городской Думы Валентина Сырова привлекла внимание всей страны. Суд лишил её диплома о высшем образовании. У чиновника не нашлось подтверждений и каких-либо документов об окончании школы.

В сети по этому поводу сразу же появились колкие высказывания. Интернет-портал республики Башкортостан «BashMedia» написал следующее: «... в школе ученики спрашивали себя, зачем им интегралы? Когда они реально смогут пригодиться в жизни? Очевидно также думала в детстве и председатель городской Думы Архангельска. А что касается диплома, то его можно просто купить».

Всё было бы хорошо, если бы депутат из этой же городской Думы не сообщила в прокуратуру об образовании спикера. После расследования дело дошло до суда. Надо полагать, вслед за утратой диплома Валентина Сырова может лишиться и работы.

ПВ

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