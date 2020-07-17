Архангельского спикера городской Думы лишили диплома о высшем образовании

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Архангельске спикер городской Думы Валентина Сырова привлекла внимание всей страны. Суд лишил её диплома о высшем образовании. У чиновника не нашлось подтверждений и каких-либо документов об окончании школы.



В сети по этому поводу сразу же появились колкие высказывания. Интернет-портал республики Башкортостан «BashMedia» написал следующее: «... в школе ученики спрашивали себя, зачем им интегралы? Когда они реально смогут пригодиться в жизни? Очевидно также думала в детстве и председатель городской Думы Архангельска. А что касается диплома, то его можно просто купить».



Всё было бы хорошо, если бы депутат из этой же городской Думы не сообщила в прокуратуру об образовании спикера. После расследования дело дошло до суда. Надо полагать, вслед за утратой диплома Валентина Сырова может лишиться и работы.



