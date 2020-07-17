В Волгоградской области открыли новый детский комплекс

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Яркая и современная, выполненная с учетом всех технических требований, детская площадка - такой подарок поселку Ерзовка сделал Волгоградский алюминиевый завод. Ерзовским ребятишкам теперь обеспечен веселый досуг – они могут покататься на карусели, проехать за рулём детского автомобиля и даже полетать на ракете.

Новая детская площадка в Ерзовке расположилась рядом со школой. Теперь ученики младших классов смогут проводить свои переменки на свежем воздухе и за активными играми.

Внимательно строители отнеслись к безопасности. Ограждения – из качественного бордюрного камня, в качестве подушки безопасности завезли песок, а поверх песка засыпали плодородный слой земли.

Новую площадку быстро обжили. Довольны и дети, и их родители.

- Замечательные снаряды, где можно и позаниматься, и побегать, и весело провести время, - рада мама и жительница Ерзовки Дарья Аханова. - И мне тоже будет очень удобно ждать после занятий свою дочь с младшим сыном, который будет здесь играть.

Детский городок в Волгоградской области, - не единственный. В 2019 году во дворах и общественных пространствах городов присутствия РУСАЛа были установлены 17 современных детских комплексов. В 2020 году РУСАЛ завершит установку еще шести современных площадок. На эти цели компания направит около 30 миллионов рублей.

- Мы всегда были социально ориентированной компанией. У нас создан центр социальных программ, который эту стратегию реализовывает, - рассказал генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев. - Приоритетная задача для нас, для компании, создавать общественные пространства, в которых можно было бы комфортно жить и работать.