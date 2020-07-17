Исторический Дворец культуры в Волгограде преобразят, сохранив для будущего

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

После ремонта в прошлом году ДК получил прекрасный зал.

В прошлом году Волгоградский алюминиевый завод, входящий в группу компаний РУСАЛ, полностью обновил концертный зал во Дворце культуры Тракторозаводского района. В этом году в канун Дня металлурга – новый подарок. В ДК, являющимся объектом культурного наследия, полностью реставрируют величественный фасад здания.

По соглашению с администрацией Тракторозаводского района на работы будет выделено 20 миллионов рублей. Сейчас на фасаде красивейшего здания, построенного в стиле сталинского ампира, появились глубокие сколы, трещины, в негодность пришла ливневая система водоотведения. Но уже скоро все эти недостатки, мешающие разглядеть архитектурную красоту, устранят.

Особенная деталь Дворца культуры – роскошное мозаичное панно, которое тоже со временем растеряло свой вид. При реконструкции специалисты обещают учесть все нюансы, чтобы провести восстановительные работы как можно бережнее. И гармонично соединить историю с использованием современных материалов.

Опыт уже имеется – после ремонта в прошлом году ДК получил прекрасный зал. С новыми креслами для зрителей и специальным танцевальным покрытием на сцене.

- Приобретено световое оборудование, много различной мебели для малого зала, для банкетного зала, светодиодный экран, - перечисляет директор МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда» Наталья Помазанова.- Сейчас ждем новую музыкальную аппаратуру, у нас никогда в жизни такой не было.

Алюминиевым заводом уже проведен тендер на изготовление проектно-сметной документации, затем она пройдёт культурную экспертизу и ближе к осени начнутся сами работы по восстановлению фасада. Перед строителями стоит особая задача - преобразить здание, используя современные технологии и материалы, сохранив при этом его ценность для будущих поколений.