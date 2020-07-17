Депутат МГД: Пляж Северного речного вокзала сможет принять одновременно до 200 человек

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17 июля 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пляжная зона парка Северного речного вокзала сможет принять одновременно до 200 человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин.

«Близится к финалу реконструкция парка Северного речного вокзала Москвы на Ленинградском проспекте. Скоро это будет не только современный транспортный узел и зеленая зона, но и один из лучших в средней полосе России пляжных комплексов. В южной части набережной на площади почти в 4 тыс. кв. м появятся три подогреваемых бассейна разного размера. Температура воды в них будет поддерживаться на уровне 27 градусов выше нуля. Вокруг строят дощатый настил, который оптимален для пляжного отдыха в солнечные дни. Авторы проекта планируют, что парк Северного речного вокзала будет посещаемым местом: пляжная зона может одновременно принять до 200 человек, а рядом появится и кафе на 130 гостей», - сказал Игорь Бускин.

По его словам, основания для таких предположений есть - опыт Парка Горького и ВДНХ показывает востребованность форматов городского пляжа и современной водной зоны отдыха в Москве.

«Во-вторых, недалеко от Северного речного вокзала находится густонаселенный район, жители которого привыкли к этому парку и любят его. Прогулки у воды стали для них маленьким, но важным ритуалом. Они с нетерпением ждут окончания ремонтных работ, чтобы вернуться в парк. Наконец, отдых у воды - это одна из главных тем оформления Северного речного вокзала и парка при нем в далеких 1930 годах», - объяснил Игорь Бускин.

Депутат рассказал, что поbзамыслу проектировщиков вокзала, вся планировка комплекса должна была воплощать идею «Москвы - порта пяти морей»: с постройкой канала Москва - Волга столица оказывалась связана глубоководными судоходными путями с морскими бассейнами.

«От жаркого юга до полярного севера - такова была концепция всей парковой зоны, которую начали обустраивать еще в 1933 году, когда Химкинское водохранилище существовало лишь в проекте. Северная и южная террасы вокзала напоминают об этом проекте: все бывавшие раньше в парке помнят фонтан «Птичий базар» на северном крыле здания и играющих дельфинов на южном. Сам же парк - памятник одному из самых талантливых ландшафтных мастеров ХХ века Тимофею Потаповичу Шафранскому. Он сумел безукоризненно отразить общий замысел проекта в его парковой части. То, что в южном крыле парка теперь появляется пляж с теплой водой, вполне соответствует изначальной концепции», - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, преображение парка на Ленинградском шоссе он назвал иллюстрацией современного подхода к проектированию зон отдыха.

«Москва на нашей памяти знала несколько подходов к парковому строительству. Старшему поколению памятно единообразие парков «культуры и отдыха» с их одинаковыми аттракционами, эстрадами, беседками и даже программами. Никто и не думал при их создании учитывать специфику района, привычки и взгляды посетителей. Затем, около 10 лет назад, появились парки-экспериментальные лаборатории - прежде всего, конечно, речь о Парке Горького. Там внедрялись все новаторские технологии обустройства общественных пространств, целью эксперимента было создать новый канон парка - более современный, но столь же тотальный», - рассказал Игорь Бускин.

Он отметил, что в последние годы столичные парки становятся разными, приобретают собственные неповторимые черты. Концепция каждой зоны отдыха создается, исходя из запросов, привычек и ожиданий жителей близлежащих районов.

«Это на данный момент оптимально: набор доступных планировщикам парков инструментов столь широк, что можно исходить не из возможностей, а из потребностей. А в результате в недалеком будущем в каждом районе города будет свой, особенный парк, отвечающий запросам жителей», - заключил депутат.