Сергунина: Москва заявлена в трех номинациях премии World Travel Awards

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17 июля 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Возобновилось голосование за получение премии World Travel Awards 2020. Об этом сообщается на официальном сайте мэраМосквы.

«Организаторы самой престижной премии в сфере туризма World Travel Awards вновь открыли голосование в рамках европейского этапа конкурса. Ранее оно приостанавливалось в связи с угрозой распространения COVID-19», - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в текущем году на региональном этапе столица РФ представлена в трех номинациях: «Лучшее туристское направление в Европе. Город» (Europe’s Leading City Destination), «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе» (Europe’s Leading Festival & Event Destination) и «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе» (Europe’s Leading Heritage Destination). Кроме того, в номинации «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе» (Europe’s Leading City Tourist Board) выступает Комитет по туризму Москвы.

«Наш город привлекает путешественников своей насыщенной культурной жизнью, событийными проектами, уникальной архитектурой и парковыми ансамблями. В прошлом году около 60% туристов из дальнего зарубежья приезжали в Москву именно с культурно-познавательными целями», - приводятся в материале слова Натальи Сергуниной.

Как отмечается, проголосовать можно до 17 августа на официальном сайте премии.

Также ожидается, что награждение лауреатов европейского этапа пройдет 28 сентября в Анталии. При этом гранд-финал планируют впервые провести в Москве в конце года как одно из крупнейших событий сферы туризма.

Как напомнила Наталья Сергунина, в прошлом году столица впервые стала лауреатом премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город».

«В ноябре 2019 года Москва получила премию World Travel Awards в престижной номинации «Город». Мы выдержали конкуренцию с ведущими мегаполисами — Парижем, Лондоном, Нью-Йорком, Лиссабоном. И это далеко не полный список наших соперников по номинации», — сказала Наталья Сергунина.