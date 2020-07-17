Где найти работу южноуральским выпускникам

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В Челябинской области разработана программа поддержки трудоустройства выпускников из учебных учреждений. До конца этого года около тысячи молодых специалистов ждут в центрах занятости населения.

Программа поддержки выпускников была разработана по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Она возникла потому, что из-за пандемии многие ребята не смогли весной пройти практику на предприятиях. Ее суть заключается в том, что до конца 2020 года выпускников направят на стажировку - временное трудоустройство на срок до 3 месяцев.

На совещании с президентом Алексей Текслер подчеркнул, что у выпускников будет возможность зарекомендовать себя и получить опыт работы, а у работодателя — найти себе специалиста.

Как сообщает газета «Южноуральская панорама», до конца этого года в службы занятости могут обратиться около 1050 человек, еще столько же человек — в течение первого полугодия 2021 года.

На эти цели уже направлено 32 млн. 600 тысяч рублей. По словам Владислава Смирнова, начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, около ста человек из числа персонала работодателей выступят в роли наставников при работе с выпускниками. на них также из областного бюджета работодателям будет направлена субсидия на компенсацию их заработной платы.

«Спектр специальностей тех выпускников, которые сейчас у нас на учете – это более 700 человек в основном из выпуска прошлого года, – достаточно широкий. В основном это специальности связанные с менеджментом, юриспруденцией, управлением, бухгалтерией, — рассказывает Владислав Смирнов. — Это специальности, которые с одной стороны пользуются популярностью у выпускников, но требуют достаточно высокой квалификации при трудоустройстве».