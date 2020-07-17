Максим Галкин прокомментировал сообщения о связи с задержанным за торговлю людьми

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17 июля 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Максим Галкин, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Шоумен, супруг певицы Аллы Пугачёвой Максим Галкин прокомментировал сообщения о связи с главой Центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, задержанным по уголовному делу о торговле людьми.

Информация о том, что Мельников подбирал суррогатную мать для супругов Галкина и Пугачевой, появилась в СМИ. Шоумен опровергал знакомство с этим человеком.

Максим Галкин рассказал, что они "сотрудничали с центром "Мать и дитя", где дети родились и обслуживаются". "Я настолько был удивлен, что позвонил сотрудникам клиники "Мать и дитя", — может, я что-то не знаю, но они удивлены так же, как и я", — сказал артист в интервью РИА Новости.

В начале этого года в одной из квартир в подмосковном Одинцово обнаружили тело новорожденного ребенка. Его родила женщина - суррогатная мать. Экспертиза установила, что причиной гибели ребенка стал синдром внезапной смерти. По данному факту было возбужено два уголовных дела - о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми.

Басманный суд Москвы 16 июля отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о торговле детьми, возбужденного после смерти ребенка, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в Одинцово. В отношении Владислава Мельникова, Кирилла Анисимова и Романа Емашева судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября, - сообщает "Интерфакс".

Еще одну фигурантку – Татьяну Блинову суд отправил под домашний арест, отказавшись заключать ее в СИЗО, как о том просило следствие. Накануне суд на аналогичный срок уже отправил под арест по этому делу четверых медработников – Тарасу Ашиткову, Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову и Валентину Чернышову.