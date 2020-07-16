В Геленджике обезьяна пришла в школу. Из кресла охранника ее отправили в зоопарк

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16 июля 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прибой

Макака, фото: pixabay.com

В Геленджике обезьяну, сбежавшую от хозяев, поймали в школе. Школа находится на ремонте. Яванская макака, как рассказал охранник учебного заведения, легко перебралась через трехметровый стальной забор и смело заявилась через центральный вход школы.

Мартышка в холле сразу облюбовала кресло охранника и уселась на него. Работники школы вызвали полицию. До приезда правоохранителей макаку угостили хлебом, напоили водой.

Директор курортного зоопарка, который на днях открылся на территории Парка аттракционов Геленджика, пошел навстречу полицейским и забрал животное. У сотрудников зоопарка имеется опыт по содержанию обезьян. Макаку обследовал ветеринар, обезьяне обеспечили правильное питание, поместили в отдельный вольер. Если кто-то из владельцев пропавшей макаки предъявит на него соответствующие документы, его обязательно вернут владельцу.