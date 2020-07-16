Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

АПЛ "Князь Олег" спущена на воду в Северодвинске

, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

АПЛ
церемония вывода из эллинга АПЛ "Князь Олег", фото: vk.com/aosevmash

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" спущен на воду в Северодвинске.
16 июля на АО "ПО "Севмаш" состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомной подлодки проекта "Борей-А".

Представители "Севмаша" сообщили, что "после вывода из эллинга АПК "Князь Олег" ждут заводские и государственные испытания".

Глава ОСК Алексей Рахманов ранее информировал, что "Князь Олег" и АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М" должны войти в состав ВМФ до конца 2020 года.

Подводный крейсер "Князь Олег" является первой серийной субмариной усовершенствованного проекта 955А "Борей-А". Стратегические подлодки данного типа принадлежат к четвертому поколению подводных атомоходов. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".

ИЧ

Криминал

В СКР назвали имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности Фургала к организации убийств предпринимателей

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств двух предпринимателей.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью