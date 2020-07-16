Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" спущен на воду в Северодвинске. 16 июля на АО "ПО "Севмаш" состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомной подлодки проекта "Борей-А".
Представители "Севмаша" сообщили, что "после вывода из эллинга АПК "Князь Олег" ждут заводские и государственные испытания".
Глава ОСК Алексей Рахманов ранее информировал, что "Князь Олег" и АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М" должны войти в состав ВМФ до конца 2020 года.
Подводный крейсер "Князь Олег" является первой серийной субмариной усовершенствованного проекта 955А "Борей-А". Стратегические подлодки данного типа принадлежат к четвертому поколению подводных атомоходов. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".
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