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16 июля 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

церемония вывода из эллинга АПЛ "Князь Олег", фото: vk.com/aosevmash

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" спущен на воду в Северодвинске.

16 июля на АО "ПО "Севмаш" состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомной подлодки проекта "Борей-А".

Представители "Севмаша" сообщили, что "после вывода из эллинга АПК "Князь Олег" ждут заводские и государственные испытания".

Глава ОСК Алексей Рахманов ранее информировал, что "Князь Олег" и АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М" должны войти в состав ВМФ до конца 2020 года.

Подводный крейсер "Князь Олег" является первой серийной субмариной усовершенствованного проекта 955А "Борей-А". Стратегические подлодки данного типа принадлежат к четвертому поколению подводных атомоходов. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".