Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

«Школьникам должна нравиться их одежда» – историк моды о форме в учебных заведениях

, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

«Школьникам должна нравиться их одежда» – историк моды о форме в учебных заведениях
фото: pixabey

Минпромторг собирается утвердить единый национальный стандарт для школьной формы, так как на текущий момент такое понятие законом не предусмотрено, отмечает РИА Новости.

Историк моды Александр Васильев считает, что форма должна иметь маленькое отношение к моде, так как это вещи несовместимые. Также он посоветовал не принимать никаких поспешных решений до окончания пандемии. «Форма делается на много лет, а мода меняется каждые шесть месяцев. Это все требует разработки. Школьникам должна нравиться их одежда, они должны полюбить ее», - объяснил свою точку зрения эксперт по моде.

ЕСт

Криминал

В СКР назвали имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности Фургала к организации убийств предпринимателей

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств двух предпринимателей.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью