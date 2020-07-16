«Школьникам должна нравиться их одежда» – историк моды о форме в учебных заведениях
16 июля 2020, 19:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation news
Минпромторг собирается утвердить единый национальный стандарт для школьной формы, так как на текущий момент такое понятие законом не предусмотрено, отмечает РИА Новости.
Историк моды Александр Васильев считает, что форма должна иметь маленькое отношение к моде, так как это вещи несовместимые. Также он посоветовал не принимать никаких поспешных решений до окончания пандемии. «Форма делается на много лет, а мода меняется каждые шесть месяцев. Это все требует разработки. Школьникам должна нравиться их одежда, они должны полюбить ее», - объяснил свою точку зрения эксперт по моде.
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