Психолог объяснила, как разорвать цепи прошлого

Психолог Анна Кирьянова рассказала, как разорвать цепи прошлого. Она подчеркнула, что необходимо проработать весь негативный опыт, который был пережит ранее. Например, если в школе вас дразнили одноклассники, то в настоящее время нужно встретиться с ними и пообщаться.
Эксперт отмечает, что время меняет людей. Человека меняют события. Психолог объясняет, что каждый опыт важен. Специалист подчеркивает, что нужно жить настоящим, быть собой и любить себя, отпустить прошлые обиды из сердца.
"Возможно, люди, с которым у вас был в прошлом негативный опыт, сейчас совершенно другие, и нужно пойти на встречу страхам и тому, кто вас пытался обидеть и начать общение. Разобравшись во всем и ведя себя естественно, вы обретете свободу", - объяснил психолог.
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