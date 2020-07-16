Психолог объяснила, как разорвать цепи прошлого

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16 июля 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Психолог Анна Кирьянова рассказала, как разорвать цепи прошлого. Она подчеркнула, что необходимо проработать весь негативный опыт, который был пережит ранее. Например, если в школе вас дразнили одноклассники, то в настоящее время нужно встретиться с ними и пообщаться.

Эксперт отмечает, что время меняет людей. Человека меняют события. Психолог объясняет, что каждый опыт важен. Специалист подчеркивает, что нужно жить настоящим, быть собой и любить себя, отпустить прошлые обиды из сердца.

"Возможно, люди, с которым у вас был в прошлом негативный опыт, сейчас совершенно другие, и нужно пойти на встречу страхам и тому, кто вас пытался обидеть и начать общение. Разобравшись во всем и ведя себя естественно, вы обретете свободу", - объяснил психолог.