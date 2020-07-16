В Иркутской области на реках утонуло четыре человека во время купания

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16 июля 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что с начала июля зарегистрировано 10 смертей в несанкционированных местах купания. Четыре случая произошли за неделю с 6 по 12 июля.



9 июля на озере вблизи села Александровск Аларского района пропал 32-летний житель деревни Угольная. На берегу были найдены его личные вещи. Его тело подняли со дна водоема 11 июля при проведении водолазных работ. С 7 июля проводятся поисково-спасательные работы на реке Ока. Возле моста в девяти километрах от Саянска на берегу были обнаружены вещи местного жителя 1976 года рождения, который ушел из дома на реку и не вернулся.