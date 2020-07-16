Массовое задержание адептов запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы» состоялось сразу в нескольких регионах страны

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16 июля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

В Воронеже прошли самые массовые в России аресты адептов религиозной общины «Свидетели Иеговы»*. Следственное управление СК РФ, сотрудники полиции и Росгвардии провели такие же мероприятия в Калининграде и Кемеровской области. Помимо этого, за один день, 13 июля, было проведено более 100 обысков.

Два уголовных дела объединены в одно производство в отношении воронежцев от 24 до 56 лет, подозреваемых в организации деятельности запрещенной в стране религиозной общественной организации. Десять задержанных иеговистов отправлены в СИЗО.

В «Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы» утверждают, что во время обысков силовики требовали от двух пострадавших пароли от смартфонов. Так, 30-летнему Александру Бокову «нанесли несколько ударов по лицу, голове и ребрам», а затем его «заставили отжиматься от пола и приседать до изнеможения». Пришедшего же к нему домой во время обысков 23-летнего Дмитрия Катырова «повалили на пол и начали избивать ногами по спине и шее, выламывать руки, чтобы разблокировать телефон отпечатком пальца».

В общине считают, что действия силовых структур являются религиозными гонениями на верующих, «которых преследуют исключительно за христианскую веру».

По мнению религиоведа Михаила Жеребятьева, экстремистский статус «Свидетелей» лишил российское общество возможности «самонастройки религиозного пространства», когда конфессии могут сами договариваться между собой о правилах публичного поведения, а государство должно лишь выступать в этих отношениях арбитром.

«Интересно, что с начала хрущевской борьбы с религиями «Свидетели» считались агентами американского империализма, потому что их центр находится в США. А в США их считали агентами Кремля, потому что они не исполняли привычных гражданских ритуалов. Например, не поднимали каждое утро флаг на своей лужайке перед домом», - отмечает эксперт.

«На мой взгляд, нынешнее лишение регистрации не сильно повлияет на состоянии «Свидетелей Иеговы». Более чем за четверть века они создали собственные коммерческие фирмы, выстроили разветвленную систему взаимодействия. Общины никуда не денутся, продолжат свою деятельность в новых условиях. Будут сложности только в привлечении новых адептов, так как им теперь нельзя вести открытую миссионерскую деятельность, - считает историк Николай Сапелкин. - Думаю, что нынешнее регулирование деятельности их организации не стоит относить к преследованию инакомыслящих и ограничению свободы совести. Нужно разобраться: не ведет ли их деятельность к разрушению семей? Не нарушает ли права и свободы участников религиозной группы и третьих лиц? Насколько губителен отказ от оказания медицинской помощи? Отказываются ли они от исполнения установленных законом обязанностей?»

Доцент Воронежского госуниверситета Роман Жолудь считает, что масштабная зачистка «Свидетелей Иеговы» по всей стране является всего лишь следствием одной экспертизы, сделанной три года назад.

«Именно по ее результатам организацию признали экстремистской и запретили в России. К «Свидетелям Иеговы» есть много претензий, и лично я оцениваю их деятельность как деструктивную. Но обвинение в экстремизме вызвало тогда недоумение не только у специалистов. Даже Владимир Путин в 2018 году публично назвал его полной чушью, хотя это в итоге ни на что не повлияло», - подчеркивает эксперт и добавляет: «Увы, эта история - не о религии. А о том, что вся наша жизнь стала беззащитной перед заказными экспертизами и сервильными экспертами, которые готовы подтвердить любое обвинение. Экспертиза может сделать человека экстремистом, террористом, шпионом или наркоторговцем».

*Религиозная организация «Свидетели Иеговы» запрещена в России.