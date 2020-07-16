Ливни подтопили сотни дачных участков в Истринском и Рузском районах Подмосковья

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16 июля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

ливень, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В Подмосковье выпало более 60 процентов месячной нормы осадков, и из-за мощных ливней в Московской области подтоплено 238 дачных участков, 64 дома и пять участков дороги. По данным МЧС, за сутки обильные дожди подтопили 110 дачных участков в городских округах Истра и Рузский, размыли один участок дороги в Можайском городском округе.

Еще на двух участках в Истре и Красногорске произошел перелив. Как уточнили в МЧС, по состоянию на 15:00, в шести муниципальных образованиях (семи садово-некоммерческих товариществах, одном дачном некоммерческом партнерстве, двух населенных пунктах) остаются подтопленными 238 дачных участков, 64 дачных дома, размыто два участка дороги. На трех участках дороги произошел перелив.

Днем ранее сообщалось, что более 350 человек оказались отрезаны паводком в двух деревнях Наро-Фоминского округа Подмосковья из-за сильного ливня. Затоплены участки дорог местного значения в деревнях Кобяково и Мальцево.

В деревне Хорошилово Можайского городского округа размыт участок дороги местного значения.

В настоящее время "Московская областная аварийно-восстановительная служба" ("МОС АВС") продолжает ликвидировать возникшие из-за дождей подтопления.

Организована работа по перекачке дождевых стоков в городском округе Красногорск (...), около базы "Снежком". Также бригады ликвидируют подтопление в городском округе Красногорск по улице Панфилова, 26 и в поселке Опалиха, улица Железнодорожная.

Бригады "МОС АВС" также работают в Рузском округе, в четвертом микрорайоне.