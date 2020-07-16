В Братске молодого человека привлекли к административной ответственности

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В Братске привлекли к административной ответственности 23-летнего горожанина, который после ДТП бросил машину с пострадавшей пассажиркой внутри, передает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

На улице Гагарина в центральной части Братска ночью водитель иномарки съехал с проезжей части и врезался в металлическое ограждение. Автомобилист скрылся с места ДТП. В машине осталась 18-летняя пассажирка – ее госпитализировали в городскую больницу №1 с травмами позвоночника. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное дело за нарушение правил дорожного движения.