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В Братске молодого человека привлекли к административной ответственности

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Братске молодого человека привлекли к административной ответственности
фото: pixabey

В Братске привлекли к административной ответственности 23-летнего горожанина, который после ДТП бросил машину с пострадавшей пассажиркой внутри, передает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 

На улице Гагарина в центральной части Братска ночью водитель иномарки съехал с проезжей части и врезался в металлическое ограждение. Автомобилист скрылся с места ДТП. В машине осталась 18-летняя пассажирка – ее госпитализировали в городскую больницу №1 с травмами позвоночника. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное дело за нарушение правил дорожного движения.

ЕСт

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