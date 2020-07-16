Ущерб 11 миллионов рублей взыскали с расхитителей электроэнергии в Сочи

Аргументы Недели → Общество

16 июля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С начала года специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» в судебном порядке взыскали с недобросовестных потребителей 11 миллионов рублей. Именно такую сумму составил ущерб, нанесенный энергетикам в результате несанкционированного подключения потребителей к электросетям.

Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в энергокомпании, на очереди – погашение более крупной задолженности, возникшей в результате незаконного потребления электроэнергии. К настоящему моменту уже вступили в законную силу решения суда на погашение задолженности размером более 210 миллионов рублей. Часть этих средств возмещается нарушителями добровольно, остальные дела находятся в стадии принудительного исполнения.

В энергокомпании также отметили, что профилактическая работа по борьбе с хищениями электроэнергии ведется постоянно. Так, в 2020 году в результате проверок в сочинском энергорайоне выявлено более 65 фактов незаконного потребления. В их числе – 16 фактов бездоговорного и 49 – безучетного потребления электроэнергии. Объем неучтенной электроэнергии превысил 2,8 млн кВт*ч. Незаконным является как бездоговорное, так и безучетное потребление электроэнергии. К бездоговорному потреблению относится самовольное подключение к электросетям или потребление электроэнергии в отсутствие заключенного договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией), к безучетному – вмешательство в работу прибора учета или схему учёта электрической энергии.

О данных нарушениях специалисты Сочинских электросетей информируют администрацию города и правоохранительные органы – с начала 2020 года составлено 34 протокола об административном правонарушении за несанкционированное подключение к электросетям.

Среди недобросовестных потребителей – владельцы частных домов и личных подсобных участков, мини-гостиницы, оформленные как ИЖС, предприятия, организации и многоквартирные жилые дома. По-прежнему большую проблему составляют новостройки, присоединенные к сетям с нарушением законодательства. Из-за того, что застройщик в целях экономии запрашивает у сетевой организации заведомо недостаточную для нормального функционирования своих объектов мощность, жильцы рискуют остаться без надежного электроснабжения. Сочинские электрические сети прилагают максимум усилий, чтобы не допустить подобных фактов, в том числе - привлекая к ним внимание правоохранительных и надзорных органов.

В энергокомпании напомнили, что незаконное потребление электроэнергии наносит ущерб добросовестным абонентам. Забирая часть мощности, самовольные подключения бесконтрольно увеличивают нагрузку на сеть. Это ведет к падению напряжения, преждевременному износу внутридомовых коммуникаций, повреждению бытовых электроприборов. Кроме того, из-за энерговоровства сетевая компания теряет средства, которые планирует направить на мероприятия для повышения надежности электроснабжения. Кроме того, самовольное подключение к электрическим сетям может стать причиной несчастного случая с правонарушителями или привести к их гибели.

В соответствии с действующим законодательством сетевая организация обязана незамедлительно отключить объект, самовольно подключенный к электрической сети. Нарушителям придется оплачивать причиненный ущерб, а также нести административную, а в случае причинения крупного вреда − и уголовную ответственность.

Согласно статье 7.19 КоАП РФ, самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет; на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. С 9 июня 2019 года ужесточилось наказание за повторное незаконное подключение к электросетям. Физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч рублей. Юридических лиц обяжут заплатить от 200 до 300 тысяч рублей.